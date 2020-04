Attenti a non sbagliare i tempi di uscita dalla fase 1, dice Arcuri (Di sabato 11 aprile 2020) Non bisogna sbagliare i tempi di uscita dalla 'fase 1' delle misure di contenimento contro il coronavirus, dice il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. "Metteremo alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. Senza, abbiamo un solo antidoto: noi stessi e i nostri comportamenti che devono servire a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi", ha affermato Arcuri in una ​conferenza stampa dedicata alle iniziative e allo stato degli approvvigionamenti dei dispositivi medici e di protezione individuale. "Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell'uscita dalla cosiddetta fase 1, col rischio che il contagio si ripresenti con la forza e la massa che finora siamo riusciti a contenere con danni forse ancora maggiori", ha aggiunto Arcuri.​ ... Leggi su agi «Attenti ai focolai in casa Bimbi lontani dai nonni»

Detto Fatto chiude i battenti - ma la Rai non licenzia Bianca Guaccero

Coronavirus - Arcuri : “Attenti a illusioni - non non siamo a pochi passi dall’uscita” (Di sabato 11 aprile 2020) Non bisognadi1' delle misure di contenimento contro il coronavirus,il commissario straordinario per l'emergenza Domenico. "Metteremo alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. Senza, abbiamo un solo antidoto: noi stessi e i nostri comportamenti che devono servire a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi", ha affermatoin una ​conferenza stampa dedicata alle iniziative e allo stato degli approvvigionamenti dei dispositivi medici e di protezione individuale. "Non possiamo e non dobbiamodell'cosiddetta1, col rischio che il contagio si ripresenti con la forza e la massa che finora siamo riusciti a contenere con danni forse ancora maggiori", ha aggiunto.​ ...

Viminale : ?? #Lamorgese: a #Pasqua #restiamoacasa , non vanifichiamo il lavoro fatto. L'appello del ministro a tutti i citta… - Agenzia_Italia : Attenti a non sbagliare i temi di uscita dalla fase 1, dice Arcuri - poliziadistato : In emergenza #Covid_19 i poliziotti della questura di Ancona sono attenti a non lasciare nessuno in difficoltà. Sem… - mlpedo1 : RT @PatriziaRametta: PREOCCUPAZIONE PER @Viminale E' GARANTIRE L'ACCOGLIENZA AI MIGRANTI.DEGLI ITALIANI E DELLA LORO SICUREZZA NON INTERE… - cpetacci : RT @PatriziaRametta: PREOCCUPAZIONE PER @Viminale E' GARANTIRE L'ACCOGLIENZA AI MIGRANTI.DEGLI ITALIANI E DELLA LORO SICUREZZA NON INTERE… -