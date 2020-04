Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - a Solaro la “spesa a turni” prosegue fino al 3 maggio

Coronavirus Torino - la spesa smart costa una multa : il caso a Borgaro

Coronavirus - spesa on line e consegne a domicilio : ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare laonai tempi delè diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delleo rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi on”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ...

repubblica : Coronavirus: la onlus di Ficarra e Picone acquista 38 mila euro di buoni spesa per le famiglie in difficoltà - fattoquotidiano : Coronavirus, circoli milanesi di Lotta Comunista consegnano la spesa a casa dei più bisognosi: “Abbiamo 500 volonta… - fattoquotidiano : Coronavirus, sindaco di Bari Decaro consegna spesa a domicilio a paziente appena dimesso dall’ospedale. E lui lo ri… - elisadalbosco : Coronavirus: come disinfettare la spesa? - My_Salute : #coronavirus #Maipiù ogni mattina svegliarsi col pensiero di scendere a fare la spesa prima che sia troppo tardi. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Coronavirus, la spesa è “smart” ma per i vigili di Borgaro vale una multa La Stampa Verbania tra tablet, sanificazioni, buoni spesa e mascherine

VERBANIA – Prosegue il lavoro dell’Amministrazione Comunale di Verbania per la gestione dell’emergenza legata al Coronavirus. Il sindaco Silvia ... sociale anche nei condomini e a usufruire della ...

Cgl Brindisi:TROPPI CONTAGI NELLE RESIDENZE SOCIO SANITARIE E RIABILITATIVE. RICHIESTA COMMISSARIAMENTO

Sono eccessivi, una enormità, i contagi di Coronavirus rilevati in alcune Strutture Socio ... della testata stampa ti chiediamo un aiuto volontario per sostenere le minime spese a cui comunque ...

VERBANIA – Prosegue il lavoro dell’Amministrazione Comunale di Verbania per la gestione dell’emergenza legata al Coronavirus. Il sindaco Silvia ... sociale anche nei condomini e a usufruire della ...Sono eccessivi, una enormità, i contagi di Coronavirus rilevati in alcune Strutture Socio ... della testata stampa ti chiediamo un aiuto volontario per sostenere le minime spese a cui comunque ...