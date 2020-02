Vasto blackout in Alto Adige: numerose aree senza elettricità (Di martedì 11 febbraio 2020) Due blackout elettrici hanno colpito vaste aree dell’Alto Adige nell’ultima mezz’ora circa: dopo una prima interruzione nell’erogazione della corrente, durata dieci minuti, l’elettricità è tornata per breve tempo per poi saltare nuovamente. numerose le chiamate ai vigili del fuoco. I tecnici di Edyna, la società di gestione della rete elettrica Altoatesina, sono al lavoro per individuare le cause dei numerosi blackout: le chiamate di utenti senza energia elettrica, ha spiegato l’azienda, arrivano da tutta la provincia. Non è da escludere che il guasto possa essere stato causato dal forte vento che imperversa da giorni in tutta l’Europa centrale, Alto Adige compreso.L'articolo Vasto blackout in Alto Adige: numerose aree senza elettricità Meteo Web. meteoweb.eu

