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Traffico Roma del 11-02-2020 ore 09 | 30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA CODE LUNGO LA ...

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Traffico Roma del 11-02-2020 ore 09:30 (Di martedì 11 febbraio 2020) SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA CODE LUNGO LA CARREGGIA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA IN CITTÀ INCIDENTE IN VIA DI CASTEL DI LEVA ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO DE FILIPPI IN AMBO I SENSI DI MARCIA. ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDETNE IN VIA NOMENTANA NUOVA IN CORRISPONDENA DI VIA VAL TROMPIA IN DIREZIONE DEL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON FILE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DA Roma . SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI E DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO IL FORO ITALICO TRA LE 11 E LE 14 UN PRESIDIO DI MANIFESTANTI STAZIONERA’ NEI PRESSI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.. IN BASE ALL’ANDAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELLA ... romadailynews

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