Sciopero di Salerno Pulita, poche ripercussioni in città (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoProsegue, a macchia di leopardo, in tutte le zone della città la raccolta di rifiuti indifferenziati, conferiti ieri sera. Non tutti cittadini hanno ottemperato alla richiesta dell’amministrazione comunale di Salerno di tenere in casa i sacchi neri dell’inorganico in virtù dello Sciopero di una parte dei lavoratori di Salerno Pulita, i dipendenti aderenti al sindacato Filas che hanno promosso una manifestazione sotto i portici del Comune di Salerno. In ogni caso non sembrano esserci state forti ripercussioni sull’immagine della città di Salerno per lo Sciopero non condiviso da altre sigle sindacali che hanno, invece, preferito attendere la riunione già programmata con l’amministrazione comunale di Salerno. L'articolo Sciopero di Salerno Pulita, poche ripercussioni in città proviene da Anteprima24.it. anteprima24

