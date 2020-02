Passione sul terrazzo: lei vola dalla ringhiera e si salva, storia da incubo (Di martedì 11 febbraio 2020) Si sa, quando la Passione è così totalizzante si rischia addirittura di correre dei rischi. Questo è successo a questi due giovani, che colti dall’amore hanno rischiato addirittura di perdere la vita. Vediamo insieme cosa è accaduto a questi due giovani, la storia potrebbe sembrare un racconto dell’orrore. Donna vola dal terrazzo: la Passione si fa pericolosa La coppia era in vacanza a Tenerife e un bel giorno era in procinto di abbandonarsi alla Passione sul terrazzino dell’albergo che li ospitava. Improvvisamente però la ringhiera del balcone è crollata e la donna è volata via rovinosamente. Non è ancora chiaro se il cedimento sia avvenuto per una struttura poco solida o a causa delle mosse azzardate dei due. Imbarazzo e Passione: donna agganciata per un piede Fortunatamente la giovane è rimasta agganciata miracolosamente alla ringhiera rotta con un piede e il marito ... velvetgossip

