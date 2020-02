GF VIP; Giovanni Conversano attacca Serena: “La famiglia non si tocca” (Di martedì 11 febbraio 2020) Le cose si mettono male per Serena Enardu nella casa del Grande Fratello VIP: dopo l’attacco subito da Pedro, il fratello di Pacifico Settembre, la gieffina sarebbe stata attaccata anche dal suo ex fidanzato, Giovanni Conversano. Pago e Serena Enardu Tra Pago e Serena Enardu la pace inizia a scricchiolare: il cantante è stato messo in guarda da suo fratello Pedro, che all’interno del Grande Fratello VIP gli ha fatto notare che se Serena lo avesse veramente amato non sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello. Pedro ha anche aggiunto che prima di entrare nel reality show Serena avrebbe messo dei like al tentatore Alessandro Graziani. Pago non ha potuto ignorare i commenti del fratello e così ha avuto un’accesa lite con Serena, che ovviamente se l’è presa per le sue insinuazioni. A dare contro alla gieffina anche il suo ex, Giovanni Conversano, che attraverso ... notizie

