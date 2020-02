Divorzio reale: Peter Phillips si separa, regina e nipote devastati - (Di martedì 11 febbraio 2020) Novella Toloni Nuovo scandalo a palazzo: la moglie del nipote prediletto di sua Maestà ha chiesto la separazione dopo dodici anni di matrimonio, gettando nello sconforto il marito e facendo infuriare la regina Non c’è pace per la famiglia reale che continua a perder "pezzi". Peter Phillips, 42 anni, primo nipote della regina Elisabetta divorzia dalla moglie Autumn Phillips. Da settimane circolavano indiscrezioni su un’imminente separazione nella famiglia reale. Le voci avevano interessato prima il principe William e Kate, poi il principe Carlo e Camilla, ma la verità è venuta a galla solo oggi. Il Divorzio reale ci sarà ma sarà quello del nipote prediletto della regina, Peter Phillips e della sua compagna. Solo pochi giorni fa il nome di Peter Phillips era tornato alla ribalta della cronaca per aver prestato volto e voce in una campagna pubblicitaria cinese sul latte. Oggi ... ilgiornale

fabiolasavolde1 : RT @Gavatzony: Harry e Meghan annunciano il divorzio dalla famiglia reale. Regina Elisabetta: - adessounpomeno : @Prestigioso2 @sanremo2020 come lo hai vissuto questo divorzio reale? - imvld : RT @edismyreligion: inizialmente avevo mal interpretato il 'divorzio' di harry e meghan e dissi a mia madre che avevano divorziato loro due… -