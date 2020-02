Coronavirus: casi sospetti a Formia e a Salerno (Di martedì 11 febbraio 2020) Coronavirus ultime notizie: casi sospetti a Formia e a Salerno C’è un primo caso sospetto di Coronavirus a Formia. Come tale – rimanendo solo un sospetto e non trattandosi di un caso accertato – non va diffuso il panico. Si tratta di un 30enne che vive a Shangai e che è tornato in Italia appena due settimane fa. Per quel momento non vi era ancora alcun blocco aereo e l’emergenza era ancora più mediatica che sanitaria. L’uomo è stato trasferito allo Spallanzani di Roma, struttura di riferimento regionale per i possibili casi di Coronavirus. In quella struttura c’è già una coppia di turisti cinesi in trattamento. Clicca qui per conoscere le implicazioni economiche e commerciali dell’epidemia di 2019-nCoVSegui Termometro Politico su Google News Coronavirus: caso sospetto anche a Salerno Si segnala che oltre all’episodio di ... termometropolitico

