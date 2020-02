Zlatan Ibrahimovic: “Questa Inter non è da scudetto” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Derby amaro per Zlatan Ibrahimovic e per il Milan sconfitti in rimonta dai nerazzurri nella ripresa. Cosa è successo al "diavolo" nel secondo tempo? Lo svedese spiega: "Prima facevamo pressing alto poi abbiamo smesso sia di pressare sia di far girare il pallone. È meglio giocare male ma vincere". fanpage

