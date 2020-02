ZINGARETTI: «NO, IO NON MI FARO' DIVORARE DALL' ANELLO DEL POTERE» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cita Tolkien, assicura che della carriera poco gli importa, che il suo partito è al servizio della gente, che con i 5 stelle qualche compromesso va fatto. Sorride sempre. Tanto. Tranne quando Matteo Renzi ha detto: «il nostro obiettivo è distruggere il Pd»...Un sorriso permanente e gli zigomi a pomello, poche pause di silenzio e il tono distensivo di chi pare avere una soluzione per tutto. Si esce dal suo studio romano di viale Cristoforo Colombo, sede della Regione Lazio, con le orecchie in fiamme e la sensazione di essere stati catapultati, almeno per un attimo, nel Paese delle meraviglie. Niente Alice o Bianconiglio però, solo lui, il segretario dem Nicola ZINGARETTI, che dopo lo scampato pericolo del Pd in Emilia-Romagna, si prepara alla fase due del Governo.«Sta cominciando a raccogliere i primi risultati. Durerà se produce i fatti». Chi lo conosce nel partito lo descrive come un ... panorama

CarloCalenda : Perché siamo il paese in cui non conta quello che fai ma quello che dici di essere. Se i decreti sicurezza li fa Sa… - Giorgiolaporta : Al momento #Renzi conquisterebbe solo 3 seggi, il #M5S appena 65 e più si va avanti e peggio è. Non cresce nulla al… - lofioramonti : Il M5S prometteva 15 miliardi per scuola e ricerca. Ora Zingaretti promette 10 mila ricercatori. Io chiedevo un qui… -