Trono Classico, oggi 10 febbraio: Carlo e Daniele litigano per Ginevra (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cosa accadrà a Uomini e Donne oggi 10 febbraio? Ecco le anticipazioni riguardo a ciò che ci dobbiamo aspettare dal Trono Classico. Trono Classico, anticipazioni del 10 febbraio La scorsa settimana Uomini e Donne si è concentrato a mandare in onda il Trono Over con le vicende dei suoi amati protagonisti. Pochissimo spazio, invece, per il Trono Classico, che dovrebbe rifarsi a partire da oggi 10 febbraio. La puntata di oggi, con inizio alle 14.45, dovrebbe mandare in onda la registrazione che risale allo scorso 20 gennaio 2020, effettuata dopo la scelta del tronista Giulio Raselli. Secondo le anticipazioni riportare dal Vicolo delle News, sembra che studio si svolgeranno molte discussioni, in particolare tra i due tronisti uomini, Carlo e Daniele, che litigheranno per la corteggiatrice Ginevra, contesa da entrambi. Forte lite in studio Sembra che nella puntata del Trono Classico di Uomini ... velvetgossip

