Prossimo turno Serie A 2019/2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Prossimo turno Serie A 2019/2020: date e partite in programma La Serie A 2019/20 procede a ritmo serrato con le partite della 24ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2019/2020, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma della prossima giornata del massimo campionato italiano. Prossimo turno Serie A 24ª Giornata (15 febbraio-17 febbraio 2020) Sabato 15 febbraio 2020 Ore 15.00, LECCE-SPAL (SKY) Ore 18.00, BOLOGNA-GENOA (SKY) Ore 20.45, ATALANTA-ROMA (DAZN) Domenica 16 febbraio 2020 Ore 12.30, UDINESE-VERONA (DAZN) Ore 15.00, JUVENTUS-BRESCIA (SKY) Ore 15.00, SAMPDORIA-FIORENTINA (SKY) Ore 15.00, SASSUOLO-PARMA (DAZN) Ore 18.00, CAGLIARI-NAPOLI (SKY) Ore 20.45, LAZIO-INTER (SKY) Lunedì 17 febbraio 2020 Ore 20.45, MILAN-TORINO (SKY) Leggi su Calcionews24.com calcionews24

