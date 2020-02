Kally’s Mashup, i nuovi episodi della seconda stagione su Super! (Di lunedì 10 febbraio 2020) In arrivo su Super!, canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, tante novità con Kally’s Mashup: le puntate inedite della stagione 2, in onda dal 10 Febbraio al 12 marzo, e una programmazione speciale per San Valentino. Infatti, dal 10 al 14 Febbraio dalle ore 14.10 su Super! ogni giorno i prota liberoquotidiano

maiaisqueen_ : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Kally’s Mashup, in arrivo su Super! i nuovi episodi della seconda stagione - cinemaniaco_fb : ?????????????? Kally’s Mashup, in arrivo su Super! i nuovi episodi della seconda stagione -