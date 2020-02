In fuga dai carabinieri si ribalta con l’auto e muore: Capo di Ponte piange Matteo Simonetti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Capo di Ponte in lutto per Matteo Simonetti. Il paese della Val Camonica piange il 27enne, morto nella notte tra sabato e domenica a Rogno in un tragico incidente: si è ribaltato con la sua auto mentre cercava, per cause da accertare, di evitare un controllo da parte di una pattuglia dei carabinieri. Matteo, alla guida dell'auto, è morto sul colpo: feriti tre suoi amici, uno dei quali è grave. La famiglia del giovane è molto conosciuta in paese. fanpage

