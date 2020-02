Fiorello irrompe ai Soliti ignoti e dice ad Amadeus che in tv non si rivedranno più (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fiorello-Amadeus sono ormai una coppia televisivamente inseparabile? Lo showman siciliano ha fatto irruzione nella trasmissione condotta da Amadeus nel preserale di Raiuno, I Soliti ignoti, in una puntata speciale tutta dedicata a Sanremo, vista anche la presenza di Diodato, vincitore del Festival che proprio Amadeus ha condotto. Fiorello entra nello studio romano vestito con l’ormai famosa parrucca di Maria De Filippi e, come al solito, riesce a intrattenere il pubblico con le sue battute pungenti. LEGGI ANCHE > Fiorello ha minacciato di lasciare Sanremo dopo l’hashtag lanciato da Tiziano Ferro Fiorello-Amadeus, l’intrusione ai Soliti ignoti «Il cerchio si chiude qui e da oggi in tv non ci vedremo più – ha detto Fiorello ad Amadeus, dando un ulteriore indizio sul fatto che non ci sarà alcun bis a Sanremo (quantomeno in coppia) -. Anche perché mi sono rivisto ... giornalettismo

