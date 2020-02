Varriale, Rai: “Grave errore di Giua che non va al Var e nega a Milik un netto rigore” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il giornalista della Rai Enrico Varriale ha commentato su Twitter l’episodio del mancato rigore per il Napoli durante la partita contro il Lecce al San Paolo. Per Varriale si è trattato di un errore grave del direttore di gara, che in questo modo ha negato un rigore netto a Milik. Ricade nei vecchi vizi @sscnapoli e vanifica i tentativi di rimonta cedendo a un ottimo @OfficialUSLecce.Gli azzurri sprecano 5 palle gol vanno sotto e pure dopo il pari, attaccano con poche idee. Sulla 1-2 grave errore di #Giua che non va al Var e nega a #Milik un netto rigore. — enrico Varriale (@realVarriale) February 9, 2020 L'articolo Varriale, Rai: “Grave errore di Giua che non va al Var e nega a Milik un netto rigore” ilNapolista. ilnapolista

