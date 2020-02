Traffico Roma del 09-02-2020 ore 15:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SCARSI GLI SPOSTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST. SI CIRCOLA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ IN PIAZZALE DI PORTA PIA, NELLA GIORNATA DI DOMANI, LUNEDÌ 10 FEBBRAIO, È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E TRASPORTI. DALLE 10:30 ALLE 14:00, POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN PROSSIMITÀ DI CORSO D’ITALIA E VIA ANCONA. ANCORA DOMANI, AI PARIOLI, PREVISTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CHIUSURA DI VIA TOMMASO SALVINI, TRA VIA ETTORE PETROLINI E PIAZZA DELLE MUSE. VIENE INOLTRE ADOTTATO IL SENSO UNICO TRA VIA PETROLINI E VIA ALAMANNO MORELLI. SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DELLA ZONA. ———————– AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO In ... romadailynews

VAIstradeanas : 15:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-02-2020 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -