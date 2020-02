Matteo Salvini contro le Sardine: "Con Soros e Benetton perso ogni credibilità" (Di domenica 9 febbraio 2020) Matteo Salvini pensa di allargare i confini del centrodestra anche attraverso candidature civiche alle prossime comunali di Torino, Milano, Roma, Bologna. Nel frattempo, intervistato dal quotidiano La Stampa in edicola domenica 9 febbraio, critica il ministro Lamorgese e dà una spallata al moviment liberoquotidiano

LegaSalvini : Matteo Salvini al New York Times: 'Io come Donald Trump. La sinistra vuole eliminarmi per via giudiziaria' - LegaSalvini : GIORNO DEL RICORDO: A BASOVIZZA SARÀ PRESENTE MATTEO SALVINI - LegaSalvini : REGGIO CALABRIA, MATTEO SALVINI VISITA L'INCOMPIUTA PER ECCELLENZA: IL PALAZZO DI GIUSTIZIA -