La Gazzetta: “La cena con cui Ancelotti ha unito l’Everton. Il figlio Davide ha avuto un ottimo impatto” (Di domenica 9 febbraio 2020) La vittoria dell’Everton di Carlo Ancelotti per 3-1 sul Crystal Palace – la seconda consecutiva – conquista due articoli sulla Gazzetta dello sport. Sale al settimo posto in classifica, a -1 dal Tottenham quinto e a – 5 dal Chelsea quarto. In due mesi, complice il buon lavoro svolto da Duncan Ferguson tra l’esonero di Marco Silva e l’assunzione dell’allenatore italiano, i Toffees sono passati dalla zona retrocessione ai margini dell’Europa. E ancora: “Dal giorno dello sbarco di Carlo nella realtà-Everton, sono stati conquistati 17 punti in campionato in 8 gare. Solo il marziano Liverpool ha ottenuto un raccolto superiore: 24. (…) L’Europa League è un obiettivo credibile, ma non sarà facile», le parole di Ancelotti”. La Gazzetta ha spiegato come ha fatto Ancelotti a ricompattare la squadra: Ancelotti ha dato una scossa positiva all’ambiente. Una cena a ... ilnapolista

