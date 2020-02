Dramma all’alba in Valcamonica: scappano dai carabinieri, si schiantano contro un palo. Morto un 27enne, gravissimo un 18enne (Di domenica 9 febbraio 2020) Dramma all’alba in Valcamonica. In via Nazionale a Rogno, cittadina da 3 900 anime in provincia di Bergamo (anche se il territorio è da sempre legato al bresciano), un’auto ha sbandato e si è ribaltata, portando alla morte di un 27enne originario di Capo di Ponte. Inutile la corsa al Civile di Brescia: il ragazzo … L'articolo Dramma all’alba in Valcamonica: scappano dai carabinieri, si schiantano contro un palo. Morto un 27enne, gravissimo un 18enne NewNotizie.it. newnotizie

