Diodato vince Sanremo 2020. La classifica completa del festival (Di domenica 9 febbraio 2020) La canzone è Fai rumore, ma Diodato ha vinto Sanremo 2020 mantenendo il low profile di pura eleganza di chi cammina sicuro, passo dopo passo, un'esecuzione perfetta dopo l'altra, anche quando si tratta di una cover, e sa cosa vuole dalla sua musica, dalla sua voce, dal progetto che sta seguendo. L'eleganza di chi non ha ansia di dimostrare o di mostrarsi, ma fa il suo per far arrivare il messaggio che ha scritto, pensato, arrangiato. Anche per questo, la sua, è una vittoria che commuove. La canzone è un invito al dialogo, all'espressione della propria voce anche e soprattutto in caso di silenzi di distacco assordante e isolamento. La sua voce arriva pulita e insieme carica, densa di emozioni, dritta al cuore, ma senza perdere il senso e il ritmo di ogni parola. E c'è anche l'interpretazione. Non è mai fatta di ... gqitalia

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… -