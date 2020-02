Di Lorenzo: “Dobbiamo scendere in campo con la giusta cattiveria” (Di domenica 9 febbraio 2020) Nel prepartita di Napoli-Lecce, ai microfoni di Sky ha parlato il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. “Sappiamo che oggi è una sfida difficile contro una squadra che gioca un buon calcio. Dobbiamo dare la giusta continuità di prestazioni e risultati. Perciò dobbiamo scendere in campo con la giusta cattiveria per portare a casa il risultato”. L'articolo Di Lorenzo: “Dobbiamo scendere in campo con la giusta cattiveria” ilNapolista. ilnapolista

