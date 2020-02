Carnevale, via a Venezia, spettacoli e giochi d’acqua (Di domenica 9 febbraio 2020) Emozioni e fascino nella Festa Veneziana sull’acqua che ha aperto a Venezia al Carnevale. Lo spettacolo si incentra sulla fusione dei due elementi, acqua e aria, impreziosito da acrobati e giocolieri, ballerine e artisti.Nel Rio di Cannaregio hanno sfilato diverse barche, mentre il canto degli archi faceva da sottofondo allo spettacolo.Con gli accord di ‘Sound of Silence’, ecco poi la spettacolare coreografia di una danzatrice in una sfera trasparente e un acrobata che ha piroettato sospeso nell’aria. E ancora: due amanti vestiti di rosso a rincorrersi su una pedana intanto che un funambolo ballava su una nuvola di palloncini.L'articolo Carnevale, via a Venezia, spettacoli e giochi d’acqua proviene da Italia Sera. italiasera

