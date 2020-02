Tragedia in Mississipi, incendio distrugge la casa: madre e sei figli morti tra le fiamme (Di sabato 8 febbraio 2020) L'unico superstite è il marito della donna e padre dei bimbi, il primo a lanciare l'allarme dopo aver tentato inutilmente di portare in salvo una delle figlie intrappolate in casa. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite non mortali ma con problemi respiratori dovuti all'inalazione del fumo. fanpage

