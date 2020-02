Torino sempre più giù: la Sampdoria vince in rimonta e rovina l'esordio di Moreno Longo (Di sabato 8 febbraio 2020) I problemi del Torino non svaniscono con l'esonero di Walter Mazzarri. Anzi, non c'è stato nemmeno lo scossone che solitamente segue un avvicendamento in panchina: Moreno Longo ha iniziato malissimo la sua avventura, perdendo 3-1 in rimonta contro la Sampdoria, tra l'altro in casa. E pensare che i g liberoquotidiano

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??@sampdoria ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?ore 18 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT… - c_appendino : Ieri, a Torino, l'anteprima nazionale di 'Si vive una volta sola', il nuovo film di Carlo Verdone. Maestro del cine… - c_appendino : Inaugurato questa mattina l'anno giudiziario 2020, un momento solenne nel quale rappresento sempre #Torino con orgo… -