Torino Sampdoria 1-0: Verdi sblocca la partita! LIVE (Di sabato 8 febbraio 2020) Allo Stadio Grande Torino, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (dall’inviato allo Stadio Grande Torino) – Allo Stadio Grande Torino, Torino e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Sampdoria 0-0 MOVIOLA 24′ OCCASIONE DE SILVESTRI – Belotti scodella al centro per l’esterno granata, anticipato di testa da Murru al momento di battere a colpo sicuro 55′ GOL Verdi – Scavetto di Berenguer a servire in area l’ex Napoli, che anticipa l’uscita di Audero e trova la sua prima rete in granata! Migliore in campo: Verdi PAGELLE Torino Sampdoria 1-0: risultato e tabellino RETE: 55′ Verdi. Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola ... calcionews24

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??@sampdoria ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?ore 18 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT… - GilesMorrison2 : Torino 1-0 Sampdoria 55' Simone Verdi - sportface2016 : #TorinoSampdoria, finalmente #Verdi: è il primo gol con la maglia granata VIDEO -