Sanremo 2020, Bugo e Morgan sono squalificati (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, Bugo e Morgan sono squalificati Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo 2020. La decisione è arrivata dopo che i due artisti non hanno completato la loro esibizione nel corso della quarta serata del Festival. Bugo ha lasciato improvvisamente il palco dell’Ariston durante l’esecuzione del brano Sincero. Momenti di imbarazzo, con Amadeus e Fiorello che sono intervenuti per provare a capire cosa stava succedendo. D’altronde già quando i due artisti sono stati annunciati da Amadeus, era evidente che ci fossero dei problemi. Morgan infatti ha iniziato a fare le scale, mentre Bugo è arrivato in ritardo. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Considerando che Bugo e Morgan non sono tornati sul palco per completare la loro esibizione, i due artisti sono stati automaticamente esclusi dal Festival. Il motivo dell’uscita inaspettata di ... tpi

