LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino in finale! Greta Laurent eliminata tra le donne (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:38 Dopo il fotofinish della seconda semifinale è stato accordato un verdetto a sorpresa: sette atlete in finale, ammesse sia Caldwell che Jacobsen! 15:37 Haeggstroem cade, si rialza e passa lo stesso alle spalle di Taugboel, nessun tempo di ripescaggio valido perché qui siamo più lenti di oltre dieci secondi e quindi ci sono tre norvegesi in finale con Pellegrino, Bolshunov e lo svedese. 15:34 Ed ecco il via alla seconda semifinale! 15:33 Seconda semifinale maschile: Haeggstroem (SWE), Krasnov (RUS), Taugboel (NOR), Hakola (FIN), Peterson (SWE), Chanavat (FRA) 15:31 Federico Pellegrino IN FINALE CON BOLSHUNOV! Terzo posto per Golberg con 2’50″8, poi Valnes in 2’52” e sono i tempi di ripescaggio. Davvero una bellissima prova dell’azzurro che ha preso il comando sul finire della seconda salita e se l’è ... oasport

