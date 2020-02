La Juve di Sarri stecca a Verona: l’Hellas è una realtà e vince in rimonta 2-1 (Di sabato 8 febbraio 2020) Ronaldo tenore, ma la Juve stecca pesantemente a Verona (nel risultato e nella prestazione) e perde 2-1 una gara difficilissima per gli uomini di Sarri, ancora alla ricerca del gioco migliore e alla seconda sconfitta nelle ultime re gare. La Juve subisce il Verona nel primo tempo quando però, con le giocate dei singoli, trova la traversa di Douglas Costa e il palo di Ronaldo. Nella ripresa un devastante assolo di Cr7 regala il vantaggio (65′). Passano 11 minuti e Borini infila l’1-1 sfruttando un errore di Pjanic a ridosso della sua area. A 5′ dalla fine mani galeotto di Bonucci visto dal Var: Pazzini non sbaglia. La Juve resta a +3 sull’Inter e a +4 sulla Lazio. Il Verona sale a quota 34, in zona Europa League. Gioco Verona, pali Juve I sette risultati utili consecutivi dell’Hellas (diventeranno otto) sono un certificato di garanzia che i ... open.online

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa pre #VeronaJuve di Mister #Sarri. ??Seguitela LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : Pochi minuti alla conferenza stampa di Mister #Sarri! ?? LIVE su @juventustv ?? - JuventusTV : La conferenza stampa di Mister #Sarri pre #VeronaJuve ??? On demand, qui ?? -