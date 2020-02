Incredibile a Sanremo | Morgan e Bugo squalificati

“Ci sarà anche lei!”. Festival di Sanremo - tra i super ospiti spunta un nome Incredibile. La scaletta della quarta serata : uno spettacolo! : Ci siamo, manca solo qualche ora alla quarta serata del Festival di Sanremo 2020: come ogni anno la gara si infiamma con tutti e 24 i brani inediti in gara. Ci sarà il ritorno di Rosario Fiorello e, come ogni sera, sarà sul palco del Teatro Ariston anche Tiziano Ferro, anche se in queste ultime ore si trovano ai ferri corti (o almeno così ci vogliono fa credere). È prevista la sfida finale dei giovani. Alla conduzione Amadeus, per quanto ...