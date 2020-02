Festival di Sanremo 2020, Diletta Leotta e i “ritocchini”, il fratello chirurgo: “Da me al massimo una volta”. E la mamma la difende: “Le donne sono le peggiori odiatrici” (Di sabato 8 febbraio 2020) Diletta Leotta è stata bersagliata dalle critiche, durante la prima serata del Festival di Sanremo, per il suo monologo sulla bellezza. Diversi haters l’hanno accusata non solo di essersi rifatta, ma anche di dare un messaggio sbagliato. La co-conduttrice torna al fianco di Amadeus, questa sera per la Finalissima. Nel frattempo la mamma Ofelia e il fratello Mirko sono corsi a difenderla sui social e attraverso una intervista sul settimanale “Gente”. “Come al solito siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse, ci facciamo prendere non so da cosa – dice la signora Ofelia su Instagram. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni”. E ancora: “Una grande delusione assistere agli attacchi di donne, ... ilfattoquotidiano

