Twitter down oggi 7 febbraio 2020: il social network non funziona (Di venerdì 7 febbraio 2020) Twitter down oggi 7 febbraio 2020 social network Twitter down oggi – Problemi di funzionamento per Twitter. Secondo numerose segnalazioni e diversi siti di monitoraggio, il popolare social network sta riscontrando notevoli difficoltà. In particolare Twitter ha difficoltà ad aggiornare il feed e ad accettare i post. Il problema è stato segnalato in Italia ma non solo. Da una prima analisi sembra abbastanza diffuso. tpi

cleytu : man down no vt rompompompom hahahahahah amo #bbb20 - frankysteers : SIA DANNATO TWITTER CHE VA DOWN - down_inthedumps : RT @chasingthestars: SÌ SÌ SÌ -