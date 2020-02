Prescrizione,Bonafede:testo lodo in CdM

"Stiamo riflettendo su diverse ipotesi, tra cui il decreto legge", ha detto il ministro della Giustizia, a proposito dello strumento con cui approvare ilConte-bis che fa scattare ladopo la condanna in I grado e lo fa diventare definitivo dopo una seconda condanna in appello. Sulla possibilità di perfezionare ilha risposto:"No. Poi per carità c'è il Parlamento che è sovrano, ci sono ancora i passaggi parlamentari, però diciamo che abbiamo fatto 8 vertitici e ora si va in CdM su quel".(Di venerdì 7 febbraio 2020)