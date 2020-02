Platini sul VAR: «Non serve, c’è bisogno di un buon arbitro» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Michel Platini, ex presidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha criticato ancora una volta il VAR Michel Platini critica ancora una volta il VAR. L’ex presidente della UEFA ha attaccato ancora una volta la tecnologia: «Il calcio non può essere arbitrato dal video. La televisione falsa la percezione dei singoli episodi. Il calcio è uno sport di contatto, ci sono interventi assolutamente regolari che, se passati al filtro della televisione e addirittura rallentati poi, comportano interpretazioni inaccettabili. … Per un calcio più giusto e più calcio non serve il VAR, ma un buon arbitro». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

