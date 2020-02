Google Pixel 4a monterà un hardware niente male, a partire dal SoC (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il nuovo Google Pixel 4a, nome in codice "sunfish", potrebbe essere basato sul Qualcomm Snapdragon 730 L'articolo Google Pixel 4a monterà un hardware niente male, a partire dal SoC proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Tech4D_ : Google Pixel 4 e Meizu Zero premiati con iF Gold Award, ma solo il primo esiste - infoitscienza : Ecco come installare gli aggiornamenti software tramite il Google Pixel Repair Tool - TuttoAndroid : Ecco come installare gli aggiornamenti software tramite il Google Pixel Repair Tool -