Biotech 2.0, accordo tra Coldiretti e Siga: ingegneria genetica per l’agricoltura (Di venerdì 7 febbraio 2020) È in arrivo un’intesa destinata ad aprire una nuova prospettiva per il mondo italiano delle biotecnologie in agricoltura: Coldiretti e Società italiana di genetica agraria (Siga) firmeranno presto un accordo di collaborazione sulle nuove tecniche di ingegneria genetica. Una notizia che sa di svolta nel tormentato rapporto tra agricoltura e ricerca sulle biotecnologie in Italia, segnato dalla battaglia sugli Ogm. «Camici e trattori», così dovrebbe chiamarsi il protocollo annunciato dal presidente Coldiretti Ettore Prandini in un convegno della rivista ‘L’informatore agrariò a Verona, che si concentrerà sullo sviluppo del Biotech di ultima generazione a servizio di varietà tipiche e made in Italy. La politica è pronta. “Gli Ogm sono il passato e la loro coltivazione è e rimarrà vietata in Italia – ha detto all’Ansa la ministra dell’agricoltura ... ildenaro

colturaecultura : Via @Ansa_TerraGusto “Accordo Biotech 2.0 #Coldiretti #SIGA, l'Italia volta pagina sulle biotecnologie”… - faminoli : RT @BayerItalia: Accogliamo con favore la notizia del prossimo accordo tra @coldiretti e #SIGA, Società Italiana Genetica Agraria, sulle nu… - Simona_Riccio : RT @BayerItalia: Accogliamo con favore la notizia del prossimo accordo tra @coldiretti e #SIGA, Società Italiana Genetica Agraria, sulle nu… -