Barcellona, infortunio in Coppa per Piqué. Il tecnico Setien: “Non è nulla di grave” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Durante la partita di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao, il difensore del Barcellona è dovuto uscire dal campo per un problema fisico. "Gerard aveva superato un processo febbrile ed era un po' più debole. Sta bene, ritengo che sia stato un po' di sovraccarico. Non penso che sia qualcosa di importante", ha spiegato Quique Setien al termine della partita. fanpage

