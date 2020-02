La tuta twerking di Elettra Lamborghini è la più googlata di Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elettra Lamborghini a Sanremo 2020. E già questo dovrebbe lasciarci senza commenti. Ma se vi diciamo che è lei la più googlata della seconda serata del Festival? O meglio, la sua tuta con volant e piume e il suo twerking all’Ariston. Sì avete letto bene. Se nella prima serata è stato Achille Lauro a monopolizzare l’attenzione di tutti sui social, sempre con una tutina, ma questa volta di Gucci, per rifare all’Ariston un quadro di Giotto dedicato a San Francesco d’Assisi, ecco che nella seconda serata è il turno di Elettra Lamborghini. Che in quanto a tute e look da commentare non ha niente da invidiare al collega. Lyst, la piattaforma globale di ricerche di moda, ci svela quali sono le parole più cercate dopo la seconda serata di Sanremo 2020. tuta, come il primo giorno, rimane in vetta alle ricerche. Se prima per merito di Achille Lauro, adesso il merito è di ... bigodino

