Flint Strong | Il rapper Ice Cube nel cast del biopic sportivo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ice Cube è stato scelto come interprete di un lungometraggio, un film che si intitola <Strong>FlintStrong> Strong, un biopic che parla di pugilato Questo film segna l’esordio dietro la macchina da presa di Rachel Morrison. Lei è stata la prima donna nominata all’Oscar per la fotografia. Il film in questione era Mudbound. <Strong>FlintStrong> Strong | … L'articolo <Strong>FlintStrong> Strong Il rapper Ice Cube nel cast del biopic sportivo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ice Cube torna al cinema col dramma pugilistico Flint Strong - POPCORNTVit : Flint Strong, la vita della regina della boxe Claressa Shields diventa un film - 3cinematographe : #FlintStrong: #IceCube con #RyanDestiny nel film #Universal sul pugilato -