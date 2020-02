Claudio Lippi malato: Elisa Isoardi fa un appello a La prova del cuoco (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elisa Isoardi fa un appello a Claudio Lippi, ancora assente a La prova del cuoco: ha la broncopolmonite E’ ancora assente per malattia Claudio Lippi a La prova del cuoco, che non conduce con Elisa Isoardi da oltre una settimana ormai. A svelare la ragione della sua assenza a La prova del cuoco è stato lui stesso su instagram qualche giorno fa, dove ha affermato: “Sono assente per un malanno di stagione: ho la broncopolmonite”. E oggi anche Elisa Isoardi è tornata a parlare della sua assenza a La prova del cuoco. Al termine della gara dei cuochi tra la squadra del pomodoro rosso e quella del peperone verde, la conduttrice, facendo un piccolo errore, si è infatti rivolta, attraverso le telecamere, al suo braccio destro, dicendogli: “Claudio devi tornare! Senza di te dimentico sempre di dare lo stop al televoto”. Claudio Lippi ironizza sulla sua assenza a La ... lanostratv

