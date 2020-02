Bundesliga, classifica e programma della giornata 21 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Bundesliga, classifica e programma della giornata 21 In Germania, la Bundesliga si prepara a disputare la ventunesima giornata tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. Tra i match più importanti troviamo Leverkusen-Dortmund e Bayern Monaco-Lipsia, partite che possono dare uno scossone alla situazione in classifica, che di seguito andiamo ad analizzare brevemente.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO La situazione nella classifica di Bundesliga In prima posizione nella classifica di Bundesliga troviamo il Bayern Monaco a 42 punti, seguito dal Lipsia a 41. L’ultimo gradino del podio è momentaneamente del Borussia Dortmund, in ritardo dalla seconda posizione di due lunghezze, con il Borussia Mönchengladbach ad occupare l’ultima posizione valida per la Champions grazie ai suoi 39 punti. La zona Europa League è invece ... termometropolitico

