Tremendo incidente aereo | velivolo con 177 passeggeri si spezza in tre durante

Un aereo della compagnia Pegasus si è spezzato in tre parti dopo un fuoripista avvenuto durante l'atterraggio all'aeroporto di Istanbul Spaventoso incidente aereo in fase di atterraggio quello avvenuto a Istanbul. Un velivolo si è letteralmente spezzato in tre parti dopo essere uscito di pista, per ragioni ancora da chiarire ma, con molta probabilità legate

