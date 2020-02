Traffico Roma del 05-02-2020 ore 19:00 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA..CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANG. EST AL RACCORDO ANULARE. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA NEI PRESSI DI VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA SALARIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ALLE 20.45 ALL’OLIMPICO LAZIO VERONA, CONSUETO PIANO DI VIABILITA’ E ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -