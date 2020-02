Nell’estasi o nel fango: il testo dalla canzone di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nell’estasi o nel fango: testo e significato della canzone di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 NELL’ESTASI O NEL fango – Dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2020, giunto alla sua 70esima edizione. Tra i 24 cantanti in gara c’è anche Michele Zarrillo con la sua canzone “Nell’estasi o nel fango” scritta da V. Parisse – M. Zarrillo. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Ma qual è il testo della canzone di Michele Zarrillo, Nell’estasi o nel fango? Di cosa parla? E il significato? Vediamo insieme tutte le informazioni. Il testo di Nell’estasi o nel fango Non basta una promessa E nemmeno una risposta Alle parole ormai non credo quasi più Ho voglia di spezzare il mio silenzio Ritrovare un po’ di pace E il coraggio che non c’è Amico ti capisco Questo sguardo lo conosco Anche tu sei stanco ... tpi

