Il Mattino: effetto Gattuso, già 31mila biglietti venduti per Napoli-Lecce (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Mattino di oggi parla di “effetto Gattuso” per il Napoli e i tifosi Ha preso una squadra in difficoltà fisica e con evidenti problemi tattici e ora ha una squadra viva. Che insegue una rimonta che avrebbe del clamoroso ma a cui i tifosi credono. E credono sul serio. Lo dicono i risultati, ma anche i numeri, quelli dei biglietti già venduti per la partita contro il Lecce di domenica prossima. Sono infatti già 31 mila i tagliandi staccati per la gara. Praticamente introvabili le due curve (quella B è esaurita) e il Napoli ha iniziato la vendita anche dei settori inferiori L'articolo Il Mattino: effetto Gattuso, già 31mila biglietti venduti per Napoli-Lecce ilNapolista. ilnapolista

napolista : Il Mattino: effetto #Gattuso, già 31mila biglietti venduti per #NapoliLecce Praticamente introvabili le due curve… - harryeud : Profumi di albicocca fa più effetto? E wow concordiamo su qualcosa, miracolo delle tre del mattino. - gaspmarc : @Cr_patty64 @aledavenia Io l’ho proiettato in classe venerdì mattino, in due quinte liceo. Spiegandolo. Ha sortito l’effetto desiderato! :) -