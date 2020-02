Bollate, sindaco e associazioni bloccano il concerto del neomelodico nipote del boss che diceva «la mafia non esiste» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La vicenda del cantante neomelodico Niko Pandetta è piuttosto nota. nipote del boss condannato all’ergastolano Turi Cappello, lui stesso al centro di vicende giudiziarie per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha comunque intrapreso la carriera musicale. Una carriera che, a quanto pare, lo porta in giro per l’Italia. In un locale di Bollate, il prossimo 7 febbraio, era previsto un suo concerto. Ma l’indignazione della comunità, delle istituzioni e delle associazioni ha permesso di bloccare tutta la macchina organizzativa. LEGGI ANCHE > Il consigliere regionale Borrelli minacciato da un neomelodico con una pistola Bollate, stop al concerto del neomelodico che diceva che la mafia non esiste Niko Pandetta, soprattutto, è diventato noto alle cronache per le sue esternazioni sul concetto di mafia e di criminalità organizzata. Nel corso di una puntata ... giornalettismo

Bollate sindaco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bollate sindaco