Tommaso Zorzi vittima di omofobia: “Mettere fro** come te in tv travia i ragazzini” (Di martedì 4 febbraio 2020) Qualche mese fa Tommaso Zorzi è stato aggredito per strada a Milano da una donna che gli ha dato del ‘fro*io’ e gli ha tirato una borsettata. Ieri è successa una cosa altrettanto grave al protagonista di Riccanza e Pechino Express. Un utente su Instagram ha trovato del tempo per vomitare la sua frustrazione e informare Tommaso che ‘in quanto fr**io’ non dovrebbe stare in tv a traviare i giovani’. “Sei l’emblema della m**da che stiamo vivendo in questo paese. Mettere fr**i come te in tv significa traviare le nuove generazioni e mi stupisco che ti venga dato tutto questo spazio. Fai il fr**io, metti due piume e balla sui tacchi, ma non rompere i coglioni. Ma adesso ti fanno anche condurre programmi, che schifo”. Tommaso ha pubblicato lo screen del messaggio ricevuto ed ha anche risposto al c*glione di turno con un post. “Il mio ... bitchyf

FortunaSavio1 : E poi c’è @tommaso_zorzi che fa stampare magliette con su scritto :”Perdoname madre por mi vida scrofa” .… - such_actress : Tommaso Zorzi che ha sempre le parole giuste - Marti__boo : Mi viene da vomitare per la porcata che hanno scritto a Tommaso Zorzi. Ci rendiamo conto che l’omofobia è un proble… -