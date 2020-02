Tinder, pulsante sicurezza nel caso di incontri pericolosi implementato (Di martedì 4 febbraio 2020) Tinder, pulsante sicurezza nel caso le cose si mettano male. La famosissima app di incontri sta per fare un aggiornamento importante e rivoluzionario. Tinder è una delle applicazioni più scaricate nel mondo per gli incontri online. L’applicazione, infatti, ogni giorno mette insieme tante persone e tanti uomini e donne per cercare di creare un legame … L'articolo Tinder, pulsante sicurezza nel caso di incontri pericolosi implementato proviene da www.inews24.it. inews24

