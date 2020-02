Smaltimento illecito di rifiuti ambientali: sigilli a un’azienda agricola (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAlbanella (Sa) – Nell’ambito di un’attività volta alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia ambientale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un controllo presso un’azienda agricola della Piana del Sele, al fine di accertare le modalità di gestione dei reflui zootecnici degli oltre 600 capi bufalini allevati. Dal controllo è emerso che il sito, con una superficie di circa 22.000 mq, in assenza di qualsiasi autorizzazione allo scarico del percolato, smaltiva illecitamente i reflui aziendali che, dopo un lungo percorso, sfociavano nel torrente “La Cosa”, affluente del fiume Calore, tramite un sistema di canalizzazioni interrate, collegate a pozzetti appositamente realizzati. Tanto è bastato per far scattare il sequestro dell’intero stabilimento di Albanella, del valore di circa 450.000 euro. Ad aggravare il ... anteprima24

